«Крылья Советов» расстались с молодым полузащитником, но рассчитывают на него

Геннадий Киселев ушел в аренду Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» объявили о переходе 21-летнего полузащитника команды Геннадия Киселева в «Иртыш». Игрок отправляется в клуб из Омска на правах аренды до конца текущего сезона.

- Ему нужна постоянная игровая практика, поэтому клуб вместе с игроком принял оптимальное решение. Мы будем внимательно следить за выступлением Геннадия в составе «Иртыша» и надеемся, что у него все получится, - передает слова спортивного директора «Крыльев» Сергея Корниленко пресс-служба команды.

Сергей пожелал Киселеву успехов и развития, а также добавил, что в «КС» на него рассчитывают. Добавим, что за самарцев футболист выступает с 2016 года. За основной состав он провел 3 матча.