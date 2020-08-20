Генпрокурор одобрил кадровые перестановки в прокуратуре Самарской области

В начале августа в гепрокуратуры были подписаны приказы о кадровых изменениях в прокуратуре Самарской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Самарской области в августе произошли кадровые перестановки: сразу три прокурора сменили место работы, соответствующие приказы генеральный прокурор России подписал 3 и 5 августа.

Одно из назначений касается Евгения Тупикова: выпускник юрфака Самарского госуниверситета, свою службу в 1997 году он начинал с должности следователя прокуратуры Центрального района Тольятти, успешно продвигался по карьерной лестнице, с 2010 по 2020 гг был заместителем прокурора Октябрьского района Самары, а теперь возглавил прокуратуру Куйбышевского района.

3 августа был подписан указ о назначении на должность прокурора Октябрьского района Самары Александра Левыкина. В2016 году, когда он занимал пост зампрокурора Красноярского района, Левыкин получил Благодарность Генерального прокурора России, а последние два года был заместителем прокурора Самары Никиты Зубко.

А заместитель прокурора Промышленного района Самары Игорь Шустов переведен на руководящую должность, но в районную прокуратуру - с 05 августа он занимает пост прокурора Красноярского района Самарской области. За плечами Шустова более 20 лет службы на различных должностях прокуратур Ленинского, Советского и Промышленного районов Самары.