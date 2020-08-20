В Похвистнево будут судить мужчину за убийство брата в пылу ссоры

Мужчину задержали с поличным полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистнево под суд отдали мужчину, которого обвиняют в убийстве собственного брата.

- По версии следствия, в пылу ссоры, возникшей во время застолья, он накинулся на брата с ножом, убил его, а потом пытался закопать труп в яме, которая была в гараже рядом с домом, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Мужчина пытался также замести следы преступления - помыл нож, затер кровь на полах в доме. А в тот момент, когда он приступил к собственно закапыванию тела, к нему нагрянули полицейские.

Признал ли он вину и как объяснил свои действия, история умалчивает. Но недавно Похвистневская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, теперь ему грозит от 6 до 15 лет реального лишения свободы. Решать его судьбу будет суд.