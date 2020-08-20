В Тольятти вынесли приговор парню, который напал на полицейскую машину

Когда парень протрезвел, то сильно пожалел о своих "подвигах" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесли приговор Алексею Р.. Молодого человека судили по ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Все дело в том, что изрядно подвыпившая компания молодых людей, которые примерно в 3 часа ночи решили сходить в местную разливайку за добавкой, решили, что будет забавно пнуть полицейскую машину, припаркованную у этой торговой точки. Когда из салона на улицу вышел страж порядка, ему в голову полетела пивная бутылка.

Пьяных дебоширов повязали, выяснили, кто был автором и исполнителем "забавы" и отдали его под суд.

Алексей Р., когда протрезвел, признал, что был неправ. Перед полицейским извинился, просил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Это обеспечило бы ему не более двух третей от максимально возможного наказания. А статья 318 УК РФ, по которой его судили, предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудник ОВД зла держать не стал и на особый порядок согласился.

Это уголовное дело рассматривал Центральный районный суд Тольятти, Алексея признали виновным и приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.