Начальнику областного МЧС вручили уникальную банковскую карту с изображением пожарных

На банковской кадре в центре - дым, пожар и спасатели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области для МЧС была выпущены 1200 уникальных зарплатных банковских карт с изображением пожарных на фоне черных клубоы дыма. Приурочили выпуск таких карт к 30-летию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Первую из них на днях начальнику регионального МЧС Олегу Бойко вручил управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин.

Как пояснил Олег Бойко, на карте изображены сотрудники 3 отряда в момент ликвидации пожара повышенной сложности. Это возгорание огнеборцам, по словам их начальника, пришлось тушить в Самаре в июле этого года.

В банке рассказали, что специальные карты поддерживают технологию бесплатной оплаты. Их обслуживание для сотрудников областного МЧС будет полностью бесплатным. Правда, на какой срок, - осталось не совсем ясным.