В Самаре глава района повысил себе оклад и выделил матпомощь

Сколько денег за месяц будет получать глава района, остается только докадываться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самарского района Роман Радюков при содействии районных депутатов обеспечил себе безбедное будущее.

Как сообщает "СитиТраффик", недавно он повысил себе оклад до 75 тысяч рублей, плюс установил надбавку себе за особые условия работы и сохранение государственной тайны, а также дополнительные выплаты для отпуска и материальную помощь. Какую сумму каждый месяц теперь будет получать Радюков, остается только догадываться.

Между тем, просто так сам себе повысить оклад и зарплату глава района не мог - но в этом ему помогли районные депутаты: они вошли в положение и на днях одобрили все решения Радюкова.

Между тем, по данным того же издания, за прошлый год глава Самарского района задекларировал доклад в 2 млн рублей, квартиру, земельный участок Mitsubishi outlander, принадлежащий ему, и кроссовер Toyota Rav 4, на котором ездит его жена.