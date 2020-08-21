В Самаре появится новая набережная с матрешками

Вот так должна выглядеть Стрелка

В Самаре намерены построить новую набережную Текущая ограничивается несколькими очередями: около Ладьи, до бассейна ЦСК ВВС, от пивзавода до речпорта. А вот дальше - грузовой порт и неосвоенные пространства. С этим в Самаре намерены разобраться. А поможет сделать это инвестиционный проект "Притоки Волги".

В нем предусмотрено появление на стрелке рек Волги и Самары променада с 8 башнями-матрешками. Это будут офисные и торговые центры. Разработкой проекта занимались французские архитекторы. Более того, на стрелке появятся и новые жилые пространства - 36,5 тыс кв.м.

Рядом с креативно оформленными высотками территория заметно преобразится. Удобная прогулочная зона должна стать вишенкой на проекте. Набережную будут строить в три этапа. Но для того, чтобы все планы сбылись, нужно снести грузовой порт. И найти денег на проект, конечно же.

Кстати, мы уже подробно рассказывали о новой набережной. Вот так она будет выглядеть.