Кишечную палочку колиформу нашли эксперты в сметане из Тольятти

Сметана оказалась небезопасной

В сметане из Тольятти специалисты Россельхознадзора нашли следы кишечной палочки. И это никаким образом не соответствует строгим стандартам по безопасности молочной продукции. Подобный товар не должен попадать на полки магазинов. Кстати, зараженную сметану как раз и нашли в торговых точках.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки в фирму-производитель отправили требование о том, что декларация на сметану больше не действует. И это предписание компания выполнила.

На предприятии в данный момент предпринимают все меры, чтобы опасный продукт не попал в оборот. Что же случилось: были ли нарушены требования при производстве, транспортировке и хранении предстоит выяснить экспертам. А фирме придется доказать, что они готовы дальше работать с соблюдением всех требований. Специалисты также проверят и другую продукцию.