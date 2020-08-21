Назван топ-5 самых опасных из-за COVID районов Самарской области

В Самарской области по-прежнему есть территории, где все не слишком благополучно

В Самарской области назвали пять самых опасных муниципальных районов, где судя по всему заразиться коронавирусом легче всего. И этот список не учитывает Самару, Тольятти и Сызрань, которые безусловно возглавляют список, а также города -одиночки, не являющиеся районными центрами. Напомним, что на данный момент коронавирусом в Самарской области на 20 августа заражены всего 7750 человек. И вот как распределились пациенты.

Из муниципальных районов пальма первенства у Ставропольского. Здесь, безусловно, очень тесна связь с Тольятти, многие жители территории работают в автограде. Именно с этим связан высокий процент заболевших. Всего здесь положительный тест выявили у 200 человек.

На втором месте Волжский район - он также близок к Самаре. Здесь за все время нашли 164 пациента. В Волжском районе находится крупный жилой район, обитатели которого также работают в Самаре, а также некоторая территория "заволги".

На третьем месте Безенчукский район. Здесь кстати довольно рано нашли первых заболевших. Самым первым пациентом оказалась беременная женщина, которая потом успешно родила здорового ребенка. Здесь на данный момент 79 пациентов.

Четвертое место у Красноярского района - 68 заболевших и большой процент дачников, которые активно отправлялись в жару и летом на свои участки.

А замыкает пятерку отнюдь не столичный Кинель-Черкасский район. Здесь за все время заболели 62 человека. Так что жителям населенных пунктов здесь стоит быть осторожнее и уж точно соблюдать все требования безопасности: носить маски, пользоваться санитайзерами и соблюдать социальную дистанцию хотя бы с незнакомыми людьми.

В первой десятке самых зараженных территорий также Кинель - 114 больных, Чапаевск - 95 и Новокуйбышевск - 264.