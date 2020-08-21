Попович покинул «Крылья». Игрок продолжит карьеру в другом клубе

Денис Попович выступал за самарский клуб с февраля 2020 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» решил покинуть еще один легионер. О своем уходе в четверг, 20 августа, объявил 30-летний словенский полузащитник Денис Попович.

– Я покидаю «Крылья Советов». Клуб был заинтересован в том, чтобы я остался в Самаре, но я принял решение продолжить свою карьеру в другом месте. Хочу поблагодарить «Крылья» за то время, которое я провел в Самаре. Спасибо болельщикам за поддержку. Я буду с теплом вспоминать этот период своей карьеры, – приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что Денис Попович выступал за самарскую команду с февраля этого года. В составе «Крыльев» он провел 10 матчей, в которых успел отметиться тремя голами. Клуб поблагодарил игрока за его выступления в составе команды и пожелал дальнейших успехов.

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