Глава Самарского района прокомментировал изменение своей зарплаты

В мэрии рассказали, почему решили изменить оклад главе районной администрации Фото: Яндекс.Карты

В администрации Самарского района областной столицы прокомментировали новость об изменении зарплаты главы района Романа Радюкова. Накануне появилась информация, что чиновнику при содействии районного совета депутатов повысили оклад до 75 тысяч рублей и начислили матпомощь. Однако, как выяснилось, изменения в зарплате коснутся не нынешнего руководителя района, а будущего.

- В закон Самарской области № 23-ГД были внесены изменения для установления денежного вознаграждения главы района, которого выберут по итогам конкурса. Поэтому совет депутатов и принял такое решение. Оно вступит в силу только по истечении срока полномочий действующего главы района, - рассказали в администрации Самарского района.

Также отмечается, что общий размер зарплаты после всех корректировок, которые коснутся только системы начисления, увеличен не будет. Оклад действительно возрастет, но часть надбавок, которые сейчас есть, уберут.