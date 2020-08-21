В Самаре 11 человек эвакуировали из-за пожара в доме на Каховской

На тушение возгорания у пожарных ушло чуть менее часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздно вечером в четверг, 20 августа, в Кировском районе Самары произошел пожар. В доме № 55 на улице Каховской загорелась одна из квартир.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 23:36. По приезду было установлено, что в квартире загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из дома в целях безопасности эвакуировали 11 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 33 человека и несколько пожарных машин. Локализовать возгорание им удалось в 00:16, а полностью потушить пламя — в 00:22. Что стало причиной пожара, пока не известно. Это предстоит установить специалистам.