В драмтеатре Самары рассказали о необычной новой "малой сцене"

Зданию могут частично вернуть исторический облик

В Самаре готовятся реконструировать здание Самарского академического театра драмы им. Горького. Его внешний облик менять не собираются, наоборот, цель - восстановить исторический вид здания. А вот "начинка" может стать гораздо лучше. Сейчас труппе не хватает времени для репетиций: например, после пандемийного перерыва в "драме" репетируют сразу три новых спектакля. Да и зрительских залов пока маловато.

- Изначально рассматривались варианты реконструкции, при которых количество площадей уменьшилось бы. Но мы их отбросили. Площадей будет все-таки больше, плюс прибавится малая сцена. И не такая нерентабельная на 50 мест, которая у нас сейчас, - рассказал в эфире радио КП-Самара худрук театра Валерий Гришко.

Малую сцену разместят в бункере. Сначала по этому поводу была полемика, но в театре уверены: не важно, что зрителя придется спускать под землю, главное - каким он оттуда вернется, что для себя вынесет.

Кстати, техническое оснащение театра должно серьезно поменяться:

- В проекте подразумевается установка в театре современнейшего света, звука и механизации на основной сцене. Но самое интересное должно произойти на малой сцене. Она будет модифицируемой - зрительный зал и сцена смогут перемешиваться и перемещаться как угодно. Возможностей у нее будет гораздо больше, - рассказал архитектор Дмитрий Орлов.

КП-Самара уже подробно рассказывала, каким может стать здание театра драмы и о чем спорят архитекторы и сотрудники театра.