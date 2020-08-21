В Самарской области полицейский нашел под проливным дождем заблудившегося в лесу грибника

Владимир Лашкин отыскал грибника и вывел его из леса Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области вовсю идет грибной сезон. Любители тихой охоты изо дня в день «осаждают» леса в поисках большого урожая. Но нередко бывает и так, что в погоне за грибами люди теряют дорогу и не могут выйти из леса. Похожая ситуация недавно произошла с 76-летним мужчиной. Утром он вместе с супругой отправился на тихую охоту, зашел в самую чащу леса и заблудился.

Жена грибника не растерялась и вышла к дороге, где один из автомобилистов помог ей связаться с экстренными службами. Первым на место прибыл старший участковый уполномоченный полиции ОП № 34 МУ МВД России «Сызранское», майор Владимир Лашкин. Он вместе со спасателями отправился на поиски в лес, однако через некоторое время начался проливной дождь. Несмотря на это, полицейский все-таки смог разыскать пенсионера и вывести его из чащи.

- Владимир Лашкин вышел на след моего мужа и вывел его из леса. Он ведь действительно заблудился, перепугался и ходил кругами. Не перевелись добросердечные люди, низкий поклон сотруднику полиции, – приводит пресс-служба ГУ МВД по Самарской области слова супруги грибника.

К счастью, мужчина не пострадал. Медицинская помощь ему не понадобилась. Сейчас пенсионер находится дома с семьей.