В выходные жители нескольких улиц в Самаре останутся без горячей воды

Горячей воды в домах самарцев не будет с вечера 21 августа до 12 часов 24 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются работы по перекладке теплосетей. Теперь коммунальщики дошли до Ново-Садовой, Советской Армии и Запорожской. Напомним, ранее сообщалось, что на этих улицах с 21 по 24 августа перекроют движение, но теперь стало известно, что жителей ближайших домов ждут и другие ограничения. На время работ им отключат горячую воду.

- По информации АО «Предприятие тепловых сетей», с 20:00 21 августа до 12:00 24 августа планируется ограничить горячее водоснабжение в границах 3, 5 и 6 просек, улиц Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной; а также улиц Запорожской, Гагарина, Победы, 1-го Безымянного переулка и Дыбенко, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теплоэнергетики приносят горожанам извинения за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к проводимым работам.

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