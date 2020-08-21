В Самарской области за сутки заболели коронавирусом еще 44 человека

Общее число зараженных COVID-19 в регионе теперь составляет 7794 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 21 августа 2020 года. За последние сутки в регионе выявили еще 44 человека с COVID-19, накануне было такое же число. Всего же с начала пандемии новую болезнь подхватили 7794 жителя губернии.

По данным оперштаба, увеличилось и число тех, кто смог побороть инфекцию. За сутки в Самарской области закончили лечение 53 человека. Общее число выздоровевших в регионе достигло 6019 человек. Кроме того, количество смертельных случаев от коронавируса осталось на прежнем уровне. Всего в губернии скончались 122 человека.

Что касается страны в целом, то за последние сутки заразились COVID-19 еще 4870 человек, число выздоровевших больше - 5817 пациентов, умерли 90 человек.