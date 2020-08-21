В Самару вечером 21 августа прибудет первый скоростной поезд «Стриж»

Поезд "Стриж" может развивать скорость до 200 км/ч Фото: Пресс-служба РЖД России

Утром в пятницу, 21 августа, с Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге отправился в Самару первый скоростной поезд «Стриж». Планируется, что до столицы 63 региона он доберется за 19 часов. На самарский вокзал состав прибудет в девятом часу вечера.

Как ранее сообщали в компании «РЖД», поезд «Стриж» может развивать скорость до 200 км/ч. Его запуск по маршруту Санкт-Петербург — Самара позволит сократить время в пути в два раза. В августе поезд будет ходить в Самару по нечетным числам, а в Санкт-Петербург — по четным.

Напомним, в составе поездов «Стриж» есть вагоны с сидячими местами, спальные вагоны класса «Люкс», а также вагон-ресторан и бар. Купе рассчитаны на двух человек и открываются только по индивидуальной карте-ключу.

Сегодня вечером новый скоростной поезд покажут самарским журналистам. Ждите репортаж «КП-Самара» с железнодорожного вокзала.