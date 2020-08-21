Кинофестиваль независимого кино 70/30 в Самаре 2020: авторские короткометражки и триллеры по Стивену Кингу

Кинофестиваль независимого кино 70/30 в Самаре 2020

программ. Любители кино смогут увидеть игровые короткометражные фильмы из разных уголков России и из-за рубежа, а также оценить программу экспериментальных фильмов, музыкальных клипов и документальных лент.

На фестиваль поступило 150 заявок от авторов из 10 стран - России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Латвии, Испании, Италии и Ирана. География обширная - от Барселоны и Риги до Владивостока, от Мурманска до Баку.

Лучшие работы отберет жюри во главе с выпускником ВГИКа им. Герасимова Антоном Стеллингом (Самара). Секцию экспериментальных работ оценит создатель первого российского полнометражного фильма, снятого на iPhone, кинорежиссер, сценарист, продюсер, монтажер и художник Борис Гуц (Москва). Выбором лучшей документальной ленты займется кинорежиссер, краевед, директор киностудии «Самарафильм» Олег Ракшин.

Специальная секция кинофестиваля 70/30 в 2020 году будет отдана под показ лучших работ Dollar Baby Russia - международного кинофестиваля короткометражных экранизаций произведений Стивена Кинга. В Самаре будут показаны лучшие экранизации рассказов мастера ужасов из России, США и Венгрии. Кроме того, в Центре российской кинематографии «Художественный» пройдут премьерные показы трех новых российских экранизаций бестселлеров Кинга - «Нездоровится» (реж. Егор Долгих, Брянск, по рассказу «Нездоровье«), «Молоток» (реж. Роман Алексеев, Санкт-Петербург, по рассказу «Человек, который любил цветы») и «Немой» (реж. Олеся Поздеева, Екатеринбург, по одноимённому рассказу).

Главным призом фестиваля традиционно станет «Золотая пицца» - символ любительского кинематографа.

С новостями Фестиваля можно ознакомиться в официальной группе Фестиваля http://vk.com/kino7030.