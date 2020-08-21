В Самаре бывшего сотрудника администрации Октябрьского района отдали под суд

В какой-то момент сотрудник районной администрации решил, что лично брать деньги не слишком безопасно и вовлек в дело своего дядю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд передали уголовное дело в отношении Александра Фролова - бывшего сотрудника райадминистрации обвиняют в коррупции. Общая сумма взяток, по подсчетам следователей, составила 1,2 млн рублей.

Напомним, ранее Фролов занимал должность начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары. По версии следствия, вместо того, чтобы наказывать предпринимателей за незаконную торговлю, он решил на этом подзаработать.

- Следствие считает, что с 2015 по 2019 гг он ежемесячно получал от предпринимателей взятки в размере от 3 до 15 тысяч рублей, взамен предупреждал их о предстоящих проверках и не привлекал их к ответственности за нарушения в сфере розничной торговли, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Самарской области, где недавно утвердили обвинительное заключение по этому уголовному делу.

Более того, как ранее рассказывали "Комсомолке" в региональном Следственном комитете, в какой-то момент Фролов решил, что лично брать деньги небезопасно и привлек к делу своего дядю - поэтому под суд в итоге отдали двух человек.

В зависимости от роли каждого из них в преступной схеме, им предъявлены обвинения по статьям "получение взятки", "мошенничество" и "посредничество во взяточничестве". Решать судьбу "семейного подряда" будет Октябрьский районный суд Самары.

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