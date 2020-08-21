В Тольятти экстренные службы искали бомбу в доме на улице Мира

Сообщение о бомбе оказалось ложным / Фото: администрация Тольятти

Вечером в четверг, 20 августа, в Центральном районе Тольятти было неспокойно. В половине девятого в полицию поступило сообщение, что дом № 104 на улице Мира заминирован. На место сразу же выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали всех жильцов. На время проверки их разместили в школе № 20.

- Кинологи с собаками обследовали офисы, подъезды, чердаки дома. В результате взрывчатых веществ обнаружено не было. После этого сотрудники МЧС разрешили всем вернуться в свои квартиры, - приводит пресс-служба мэрии Тольятти слова и.о. главы Центрального района Марины Железцовой.

Сообщение о минировании, к счастью, оказалось ложным. Что за «шутник» решил так похулиганить, предстоит установить правоохранителям.

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