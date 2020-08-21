Роспотребнадзор проверил жалобы самарцев на сброс воды в Волгу на Барбошиной поляне

Горожане переживают, что кто-то незаконно сливает сточные или канализационные воды в Волгу Фото: скриншот с видео

Сотрудники Роспотребнадзора отреагировали на жалобы самарцев по поводу сброса сточных или канализационных вод в Волгу в районе пляжа на Барбошиной поляне. Всего за несколько дней с подобными обращениями в ведомство обратились 11 горожан.

- При выходе на место установить источники и лиц, осуществляющих слив сточных вод, не удалось. Для получения информации были направлены обращения в департамент городского хозяйства и экологии, администрацию Самары и МУ Росприроднадзора, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Также в ведомстве отметили, что еженедельно проверяют воду и песок на городских пляжах. В районе Барбошиной поляны никаких отклонений от санитарно-гигиенических требований специалисты не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, что за мутные воды текут в Волгу в районе 9-й просеки

Горожане считают, что это незаконный сброс сточных вод (подробности)