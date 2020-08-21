Самара вновь лидирует по числу зараженных COVID-19 за сутки

У большинства новых заболевших изначально диагностировали ОРВИ или пневмонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на пятницу, 21 августа, выявили еще 44 человека с COVID-19. В оперативном штабе региона рассказали, где и как эти люди подхватили новую инфекцию. Как и в предыдущие дни, по числу зараженных, выявленных за сутки, лидирует Самара. Здесь нашли 17 новых больных.

- По три человека заболели в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Большечерниговском и Клявлинском районах. По двое нашли в Кошкинском и Кинель-Черкасском районах, а также в Кинеле. По одному новому пациенту прибавилось в Жигулевске, Приволжском, Кинельском, Елховском, Сызранском и Челно-Вершинском районах, - сообщили в оперштабе.

Больше всего новых зараженных - 36 человек - нашли среди тех, у кого ранее диагностировали ОРВИ или внебольничную пневмонию. Четыре человека выявили при обследовании круга контактных лиц, еще четыре — при профосмотре.

Напомним, всего в Самарской области заразились 7794 жителя, выздоровели 6019 человек, скончались 122 пациента.