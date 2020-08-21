Тольяттинец Денис Гурьянов оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ

Воспитанник тольяттинского хоккея вошел в историю НХЛ / Фото: NHL Public Relations Фото: Twitter.com

Воспитанник тольяттинского хоккея Денис Гурьянов, который сейчас выступает за «Даллас Старз», установил рекорд в матчах плей-офф НХЛ. Он стал первым в истории лиги россиянином, сделавшим покер. Об том пишет «Чемпионат».

В пятницу, 21 августа, команда Гурьянова играла в Эдмонтоне против «Калгари Флэймз» в матче Кубка Стэнли. В первом периоде со счетом 3:0 вели «Калгари». А вот во втором неожиданно инициативу перехватил 23-летний тольяттинец. Он оформил хет-трик и отметился результативной передачей, а в третьем периоде забросил и четвертую шайбу.

Таким образом, Денис Гурьянов стал автором первого российского покера в истории НХЛ. До этого россияне не забрасывали больше 3 шайб за матч плей-офф. К слову, благодаря покеру тольяттинского хоккеиста «Даллас» победил «Калгари» и прошел во второй раунд плей-офф.