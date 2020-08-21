В Самаре проверили, готовы ли в школах кормить детей бесплатными завтраками

Депутаты проверили пищеблоки

В Самаре проверили школьные столовые, чтобы понять, готовы ли здесь кормить с 1 сентября бесплатными завтраками - во исполнение указа президента и губернатора. Депутаты фракции "Единая Россия" побывали в нескольких школах и посмотрели, как работают пищеблоки и как в целом учреждения готовы к новому учебному году.

- Хочу честно сказать, что некоторые столовые произвели колоссальное впечатление Например, в № 149 школе Промышленного района уже язык не поворачивается сказать «столовая». Кафе или ресторан могут позавидовать! Новая мебель в обеденном зале, новая кухонная посуда, перестроенный пищеблок. Руководство школы все рассчитало: есть будут на разных переменах, чтобы соблюсти все предписанные Роспотребнадзором меры, - рассказал о своих впечатлениях руководитель фракции Александр Живайкин.

Также депутаты побывали в школах № 55 и № 139, здесь также закупили все необходимое оборудование и готовы вкусно и полезно накормить детей. В школе № 55 также в этом году откроют спортивную площадку - мини-стадион с безопасным покрытием, беговыми дорожками. Причем заниматься на ней смогут и ребята с соседних домов.