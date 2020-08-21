Самозанятые Самарской области пользуются мерами господдержки

Например, получить всю необходимую информацию о регистрации в системе «Мой налог», возможностях и ограничениях нового налогового режима самозанятые могут в Информационно-консалтинговом агентстве Самарской области - в нашем регионе ИКАСО выполняет функции центра по консультированию и поддержке самозанятых.

Узнать все о регистрации в качестве самозанятого можно на сайте налоговой службы, а также на сайте Mybiz63.ru, где создан тематический раздел. Задать свои вопросы можно специалисту «горячей линии» по номеру 8-800-300-63-63, а жители Самары, Тольятти, Сызрани и Отрадного могут обратиться в центры «Мой бизнес», где им предоставят всю необходимую информацию о работе в этом налоговом режиме.

Повысить уровень своих компетенций, разобраться с проблемными вопросами и познакомиться с решениями более опытных коллег из бизнес-сообщества самозанятые могут на обучающих курсах – например, весь август в регионе проходит онлайн-курс «Шаг к бизнесу». Образовательная программа включает 5 тем-помощников: от поиска своей ниши до упаковки проекта. Для участников предусмотрена серия лекционных вебинаров с федеральными и региональными спикерами.

Читайте делее >>>