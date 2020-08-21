В Самаре женщина осталась без Audi А6 из-за долга в 250 тысяч рублей

Приставы арестовали иномарку самарчанки за крупный долг перед теплоэнергетиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре местная жительница осталась без дорогостоящей иномарки. Ее Audi А6 арестовали за долг в 250 тысяч — женщина долгое время не платила за отопление и горячую воду.

— Задолженность у женщины числится за несколько месяцев, начиная с 2013 года. Энергетики и приставы не раз предлагали ей добровольно погасить долг. Однако она этого так и не сделала, — сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Накануне к должнице вновь пришли теплоэнергетики и приставы. Итогом стал арест ее иномарки. Если самарчанка полностью не выплатит долг в течение 5 дней, то ее автомобиль выставят на торги. Деньги, полученные от его продажи, пойдут на погашение задолженности.