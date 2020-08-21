В Самаре закрыли коронавирусный госпиталь

Врачи вышли из коидного госпиталя. Теперь они могут уйти домой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

21 августа в Самаре торжественно закрыли COVID-госпиталь, который три месяца и один день работал на базе Клиник СамГМУ. Перед дверьми инфекционного отделения собрался почти весь персонал: "спасибо" персонально каждому из них сказал главврач Клиник Александр Сонис.

- Мы получили огромное количество благодарностей от пациентов, их родственников - всему коллективу. За высокий профессионализм благодарность поступила и от министра здравоохранения. Дай Бог, чтобы нам не пришлось опять открываться. Но ситуация может быть разная - мы полностью перепрофилировали койки и готовы снова открыться буквально за два дня, - рассказал Александр Сонис.

Сейчас корпус ждет дезинфекция. Специалисты возвращаются каждый на свои места, на кафедры - скоро в медуниверситет вернутся студенты и у тех, кто спасал жизни появятся новые задачи. Все это время специалисты работали в режиме самоизоляции, жили в общежитии, поэтому теперь они наконец-то смогли увидеть с родными.

- За все время мы приняли чуть больше 500 пациентов, из них около 20% прошли через отделение реанимации. И я благодарен всему нашему коллективу, главному врачу, ректору за организацию этой работы. Все пришли сюда добровольно, все рвались работать. Даже немного жаль, что сейчас наш госпиталь закрывается. Борьба всех нас сплотила - и все научились чему-то новому, - подчеркнул руководитель госпиталя Дмитрий Константинов.

Кстати, многие специалисты ковидного госпиталя СамГМУ уже пережили в 10-м году эпидемию свиного гриппа. И сейчас они искренне надеются, что коронавирус отступил, его удалось победить. Ну а если понадобится, готовы вернуться в палаты - чтобы снова спасать людей.

Напомним, что суточный прирост пациентов с коронавирусом в Самарской области составляет около 40-50 человек. На данный момент заразились с начала пандемии 7794 пациента, более 70% - 6019 человек уже выписаны.