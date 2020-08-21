В Кинеле полицейские нашли в доме у мужчины охотничье ружье и 16 патронов

Мужчина может сесть в тюрьму за незаконное хранение оружия и боеприпасов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинеле полицейские отработали информацию о том, что 31-летний местный житель незаконно хранит у себя оружие и боеприпасы. При осмотре дома стражи порядка действительно нашли их.

- Экспертиза показала, что мужчина хранил гладкоствольное охотничье ружье, которое он самостоятельно переделал, и 16 патронов, пригодных для стрельбы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На жителя Кинеля, который, как выяснилось, ранее был судим за кражу, завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Мужчине грозят лишение свободы на срок до 4 лет и штраф до 80 тысяч рублей.