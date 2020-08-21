Как добраться до стадиона «Самара Арена» в день матча «Крылья Советов» - «Оренбург»

Болельщики смогут добраться до стадиона на трамваях №№ 5, 11, 12 и 25 Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В субботу, 22 августа, на стадионе «Самара Арена» в 17:00 пройдет матч 5 тура ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Болельщики смогут добраться туда на автобусах и трамваях. Их работу специально усилят в этот день. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, до стадиона с интервалом в 15 минут будут ходить трамваи №№ 5, 11, 12 и 25. Маршрутка № 295 довезут болельщиков до остановки «Агропарк», а автобусы №№ 1, 45, 51, 96, 205 и 268 — до остановки «Ул. Алма-Атинская», дальше придется идти пешком. После окончания матча футбольные фанаты смогут уехать домой на автобусах №№ 1, 47, 50, 51, 67. Их подадут на остановку «Агропарк» на улице 8-й проезд.

Отметим, что в день матча перекроют движение личного транспорта по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018. Проехать по ней и оставить машину на Южной парковке смогут только те, у кого есть билеты на матч. После 16:00 нужно будет иметь при себе еще и спецпропуск на Южную парковку. Добавим, что для болельщиков также будут работать бесплатные Северная и Восточная парковки.