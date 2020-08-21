В Самаре физкультурница вместо зачета приняла у студентки взятку

Взятку преподавательница получила за остановкой общественного транспорта Фото: Архив "КП"

В Самаре сотрудница одного из колледжей города стала фигуранткой уголовного дела. Женщине 51 год, она преподает физкультуру. В конце марта этого года она не удержалась от взятки. Получила от студентки 1000 рублей.

— Преподавательница, находясь за остановкой общественного транспорта возле парка Гагарина, получила от студентки мелкую взятку в тысячу рублей, пообещав проставить той зачет по своей дисциплине, — рассказал «Комсомольской правде — Самара» источник в правоохранительных органах.

После проверки в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.