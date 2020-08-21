В Самаре «Гранта» столкнулась с «Хондой» и отлетела в «Тойоту»

Полицейские разбираются в ДТП с тремя автомобилями на проспекте Кирова Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло вечером в четверг, 20 августа, на проспекте Кирова. Там в 19:35 на перекрестке столкнулись «Лада Гранта», «Тойота» и «Хонда».

- За рулем отечественного автомобиля находился 63-летний мужчина. Он при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу иномарке, которая пользовалась преимуществом в движении. После этого «Гранту» развернуло и отбросило на «Тойоту», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В аварии пострадал 37-летний водитель «Хонды». Его с травмами увезли в ближайшую больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.