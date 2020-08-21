Рабочие приступили к внутренней отделке новой школы на Мехзаводе

Школа сможет принять 1200 учеников в одну смену / Фото: администрация Самары

В Самаре выходит на финишную прямую строительство школы на Мехзаводе. Трехэтажное здание, рассчитанное на 1200 учеников, возводят в микрорайоне «Новая Самара» с августа 2019 года. Недавно там приступили к внутренней отделке.

- Во всех блоках выполнено плиточное мощение. Рабочие штукатурят и красят классы, на 80% завершили установку витражных окон, а также занимаются обустройством наружных сетей. На следующей неделе подрядчик займется покраской фасада здания, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

По словам главы города Елены Лапушкиной, которая в пятницу, 21 августа, побывала на стройке, работы идут достаточно интенсивно. Она призвала строителей не снижать темп. Ввести школу в эксплуатацию планируется к концу 2020 года.