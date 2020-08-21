В Самару из Санкт-Петербурга впервые едет скоростной поезд "Стриж"

В поезде есть все удобства Фото: Пресс-служба РЖД России

Сегодня вечером, 21 августа, в Самару из Санкт-Петербурга прибудет поезд "Стриж" № 713/714. Он вышел в свой первый рейс минувшей ночью и уже мчится на всех парах.

- Скоростной поезд свяжет северную столицу и города Поволжья. Он способен разгоняться до 200 километров в час. Время поездки сократиться почти вдвое, чем было раньше, - отмечают в пресс-службе ОЖД.

Расписание у "Стрижа" уже есть. Из Питера по нечетным датам в августе, а также 2 и 4 сентября он выдвигается в 0:45 по местному времени и к пункту назначения прибывает в 20:50 уже по самарскому времени. Обратно поезд уезжает по четным датам в августе и 1,3, а также 5 сентября в 1:20 по самарскому времени. В городе на Неве он будет в 19:20 по местному.

В пути будут остановки - в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани. В составы поездов включены вагоны с местами для сидения 1 и 2 классов и спальные вагоны "Люкс". Во всех составах есть кондиционеры, системы очистки и обеззараживания воздуха и экологически чистые туалеты. В вагонах 1 и 2 классов установлено освещение, аудио и видео системы, розетки для зарядки гаджетов.