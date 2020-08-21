Тольяттинский "Акрон" подписал экс-форварда "Крыльев Советов" и нападающего ЦСКА

Артем Делькин вернулся в родные края ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

Сразу две трансферные сделки провернул футбольный клуб "Акрон" из Тольятти. Они приобрели нападающих Артема Делькина и Гочу Гогричиани.

Делькин хорошо известен местным любителям футбола. 30-летний форвард начинал в академии Юрия Коноплева. В РПЛ и ФНЛ он играл за самарские "Крылья Советов", "Нижний Новгород", "КАМАЗ", владимирское "Торпедо", "Оренбург", "Тюмень", "Тамбов" и "Енисей". За 224 матча в низшем дивизионе Артем забил 53 мяча, за 37 в высшей лиге - 4. В новом клубе ему достался 90-й номер.

Гогричиани 20 лет. Он только летом подписал контракт с ЦСКА и приехал в Автоград на правах аренды.

В минувшем сезоне сын известного грузинского футболиста выступал за "Ростов" в молодежном первенстве РПЛ. В составе южан за последние два года он 20 раз отличился в 45 встречах.