"Акрон" проведет следующий домашний матч не на "Самара Арене"

"Акрон" попробует свои силы со второй командой "Краснодара" ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

Стало известно, где свой следующий домашний матч проведут футболисты "Акрона" из Тольятти. Если "Шинник" команда принимала на "Самара Арене" в областной столице, то теперь она возвращается в родные пенаты.

- "Акрон" возвращается в Жигулевск! Матч 5 тура Олимп-Первенства ФНЛ пройдет на стадионе "Кристалл", - сообщают в клубе.

Соперником команды из автомобильной столицы завтра, в субботу 22 августа, станет "Краснодар-2". Начало поединка в 16:00. Тем, кто собирается на игру, нужно учитывать, что количество мест ограничено. Где и как можно приобрести билеты, читайте по ссылке.