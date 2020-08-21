24 августа в Самаре откроют детсады. Рассказываем, как они готовы к приему малышей

Детские сады готовы к приему ребята ФОТО: администрация Самары

В понедельник 24 августа в Самаре в штатном режиме начнут работать все муниципальные детские сады. Сегодня их 387. Сегодня, 21 числа, их готовность проверила специальная комиссия.

- В условиях пандемии в образовательных организациях проведен целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья детей и работников. Так, сотрудники дошкольных учреждений прошли за счет средств городского бюджета обследования на COVID-2019. - отметила руководитель департамента образования города Елена Чернега.

В сады приобретены в необходимом количестве рециркуляторы, санитайзеры, бесконтактные термометры, маски и перчатки. Безопасность, по словам чиновников, обеспечена на хорошем уровне.

Скопления людей тоже не должно быть. Поэтому предусмотрено несколько входных групп. Так, в детском саду № 174 разделение следующее: три группы проходят через центральный вход, по две - в два боковых, а еще четыре, расположенные на первом этаже - через отдельный вход. И сотрудникам, и детям будут мерить температуру - как с утра, так и после обеденного сна. Кроме того, в садик нельзя будет попасть без соответствующей справки из поликлиники.