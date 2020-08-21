Власти Самары проверили готовность школ к новому учебному году

Школа 49 изменилась после капитального ремонта

В администрации областной столицы рассказали о готовности школ Самары к новому учебному году. В частности речь зашла о 31 учреждении, которые внесены в список на обновление и улучшение.

Так, в школе № 49 проведен капитальный ремонт пищеблока с полной заменой технологического оборудования, мебели и посуды. Приведены в порядок входы и первый этаж.

- Школа насчитывает 910 учеников, из которых 420 – учащиеся начальных классов. Современная и яркая, отвечающая всем требованиям столовая готова к реализации Послания Президента и Послания Губернатора в части обеспечения горячим питанием всех учащихся с 1 по 4 классы, - заявила директор СОШ Наталья Вершинина.

Конечно, на особо контроле находится и вопрос безопасности в школах. Все они проверены на предмет наличия и целостности ограждений, исправности автоматической пожарной сигнализации, а также качественного функционирования видеонаблюдения и системы контроля доступа.