Артисты Самарского театра оперы и балета начали сезон на крыше "Оперы"

Популярные мелодии разносились с крыши торгово центра далеко по округе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера вечером в Самаре гуляющие по ул.Ленинградской могли увидеть необычное зрелище: артисты выступали прямо на крыше торгового центра "Опера". Примерно с 8 часов вечера солисты театра исполняли популярные партии из известнейших оперетт "Сильва" и "Принцесса цирка". Таким образом Самарский театр оперы и балеты открыл 90-й юбилейные театральный сезон.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса театралы будут теперь вынуждены соблюдать ряд ограничений: масочный режим и социальную дистанцию. Оркестр вынужденно переместится из оркестровой ямы на сцену.

Самарцам рассказали, что ждет театралов в новом сезоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А постановки с большим количеством артистов на сцене пока убрали из репертуара. Поэтому в ближайшее время самарцы не увидят “Аиду”, “Князя Игоря” и “Корсара”.

Зато нас ждут премьеры: оперы "Руслан и Людмила", “История Кая и Герды”, а также балет-кутюр “Back to live”.

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Возможно, первые спектакли пройдут уже в октябре (подробности)