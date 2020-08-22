В Тольятти возбудили уголовное дело на мать-кукушку, которая детей не воспитывает, а соцпособие на них оформила

Силовики считают, что женщина обогатилась за счет областного бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти мать-кукушку уличили в мошенничестве, на 46-летнюю женщину уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

- Женщина ограничена в родительских правах и фактически своих детей не воспитывает, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре г.Тольятти. - Однако она оформила и получила на только ежемесячное соцпособие на детей, но и социальную помощь из областного бюджета, плюс субсидии на оплату "коммуналки".

27 июля сотрудники прокуратуры, обнаружившие нарушение, передали материалы в полицию, где 6 августа в отношении предприимчивой женщины возбудили уголовное дело по ст.159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Закон за это преступление предусматривает разные виды наказания: штраф до 120 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также до 4 месяцев ареста.

Впрочем. полиции еще предстоит разобраться, оформила ли женщина пособия до того, как у нее забрали детей или после.