В Тольятти иномарка влетела в дерево, пострадали четыре человека, в том числе двое детей

После столкновения на дороге легковушку отбросило прямо в дерево Фото: ГУ МВД России по Самарской области

21 августа в Тольятти четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло из-за того, что в частном секторе не смогли разъехаться две машины.

- По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Škoda Octavia, который ехал по ул.Герцена со стороны ул.Кирова в направлении ул.Мичурина, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - При повороте налево на регулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю Datsun on-DO, который двигался во встречном направлении.

Авария произошла в частном секторе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Из-за столкновения Datsun on-DO отбросило в сторону - прямо в дерево. Предполагаемый виновник аварии не получил не царапины, а четыре человека, которые находились во второй машине, попали в больницу, среди них - двое детей. Водитель, взрослый пассажир и двухлетний малыш в итоге были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Домой отпустили лишь 4-летнего мальчика, который пострадал меньше остальных. Оба ребенка, по данным полиции, находились в детских автокреслах.

По факту ДТП назначена проверка, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.