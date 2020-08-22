В Самарской области за сутки выявлено еще полсотни заболевших коронавирусом

В Самарской области за сутки выявили 50 новых пациентов с COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев подтвержденного COVID-19. Таким образом с начала пандемии общее число заболевших в регионе достигло цифры в 7844.

Есть и хорошие новости: сведений о новых летальных исходах нет, зато выздоровевшими врачи признали 138 человек.

По данным портала "СтопКоронавирус.рф", в России с начала весны проведено уже более 34 млн тестов, которые выявили COVID-19 у более, чем 951 тысячи человек. При этом 4927 фактов заболевания медики подтвердили за последние сутки. В стране от коронавируса уже погибли более 16 тысяч человек, выздоровели - 767 тысяч пациентов.

Тем не менее, количество вновь выявленных случаев заболевания коронавирусом снижается, и по стране вводятся все новые и новые послабления.

В Самарской области, сохраняется масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию, однако в регионе открылись рестораны, кинотеатрытеатры и театры - разумеется, их руководство, персонал и посетители обязаны соблюдать требования, которые помогут предотвратить распространение вируса.

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