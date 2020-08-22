Самарские медики помогли родить 16-летней девушке

Девушку-подростка привезли в больницу, когда она уже рожала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 августа в одну из самарских больниц доставили 16-летнюю девушку. Ее привезли рожать. Ранее на учетах она нигде не состояла, поэтому врачи, мягко говоря, были озадачены.

О состоянии роженицы и ее малыша история пока умалчивает, но обстоятельствами ее личной жизни уже заинтересовались правоохранительные органы. Тем более, что девушка объявила, будто с гражданским мужем живет вместе уже примерно два года.

По данным собственных источников "КП-Самара" в следствии, девушка и ее сожитель - цыгане. Ей - 16, ему - 18. По цыганским обычаям в ранних браках ничего плохого нет, но на самом деле ее "мужа" и родителей могут привлечь к уголовной ответственности.

Что делать с молодыми супругами, сейчас ломают голову в полиции и региональном Следственном комитете, какого-либо процессуального решения пока не принято.