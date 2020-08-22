В Самаре начали принимать заявления от IT-специалистов на компенсацию процентов по ипотеке

Часть денег за ипотеку теперь можно вернуть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) поступило первое заявление от IT-специалиста на получение компенсации выплаты процентов за ипотеку.

Соответствующий проект придумал губернатор региона Дмитрий Азаров, он нужен для того, чтобы молодежь, в данной случае "айтишники" не уезжали из родного края, а покупали здесь жилье и оставались работать после окончания вузов.

Программа начала действовать этим летом. На компенсацию 50% от выплаченных процентов по ипотеку могут рассчитывать IT-специалисты не старше 35 лет, которые не менее года работают по профессии и взяли ипотеку не ранее 1 января 2019 года.

Первое заявление в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки, который занимается этой программой, поступило от Светланы Золотовой - тестировщика отдела качества одной из самарских IT-компаний.

Как пойти по ее стопам, узнать можно на сайте СОФЖИ или по телефону 321 -36-63.