80% новых коронавирусных пациентов пришли обратились к врачам с признаками ОРВИ и пневмонии

За сутки в Самарской области провели 6283 исследований на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили еще 50 заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба 40 из них попали на обследование к медикам, потому что думали, что больны ОРВИ или пневмонией, но анализы подтвердили COVID-19. Еще 5 новых пациентов ранее контактировали с теми, кто может быть заразен. У остальных 5 человек, попавших в статистику, никаких признаков заболеваний не было вовсе.

В Самарской области по числу заболевших по-прежнему лидирует Самара - 30 случаев за сутки. На втором месте - Тольятти (4 заболевших). По три новых пациента зарегистрировано в Новокуйбышевске, Кинеле, Большечерниговском и Хворостянском районах. Двух заболевших выявили в Приволжском районе. Еще по одному - в Безенчукском и Богатовском районах.

С начала пандемии в Самарской области провели уже 521,5 тысяч исследований на COVID-19, положительные анализы получили 7844 человека.

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