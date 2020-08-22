В Самарской области за сутки от коронавируса вылечились 122 человека

Многие пациенты обращались к врачам, думая, что просто простудились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области анализы подтвердили, что от коронавируса смогли вылечиться 122 человека. 50 из них проходили лечение в стационарах Самары, Тольятти и Похвистнево, а теперь выписаны по домам. Еще 88 человек находились дома, потому что их болезнь протекала в легкой форме. Теперь спокойно выходить из дома и встречаться с родными и близкими могут бывшие коронавирусные больные из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Новокуйбышевска, а также Волжского и Ставропольского района.

Таким образом, общее число выздоровевших благодаря усилиям самарских медиков пациентов, у которых ранее был подтвержден СOVID-19, достигло цифры в 6157. Это больше 70% от общего числа заболевших (7844 человека на сегодняшний день).

Под наблюдением медиков пока остаются 344 человека, об их состоянии здоровья оперативный штаб пока ничего не сообщает.

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