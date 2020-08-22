В Тольятти при загадочных обстоятельствах погибла девушка

На месте ЧП работали полиция, следователи и медики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 3 августа возле жилого дома на ул.Жукова в Тольятти нашли тело молодой девушки. Впоследствии медики скажут: такие травмы можно получить, лишь упав с высоты.

Личность погибшей уже установлена – это Валентина М., ей 18 лет, она жила в том же доме, у подножия которого ее и нашли

- Семья была не слишком положительной – говорят собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах. - Девочка состояла на учете В ПДН на протяжении трех лет.

Что стало причиной ее гибели? На этот счет однозначного ответа до сих пор нет. Самой вероятной кажется версия о самоубийстве, но никаких записок найдено вроде не было. Несчастный случай? Зачем бы девушке было лезть на крышу дома? Убийство? Но кому это нужно?

Обстоятельства гибели Валентины М. пока не установлены, над делом продолжают работать правоохранительные органы.