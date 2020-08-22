"Акрон" выиграл у второго "Краснодара" в Жигулевске

Акрон обыгрывает "Краснодар - 2"

На жигулевском "Кристалле" завершилась игра местного футбольного клуба "Акрон" и гостей с солнечной Кубани "Краснодар - 2". Матч завершился в шесть вечера, как раз в это время на "Самара Арене" местные "Крылья" проигрывали "Оренбургу", уходя на перерыв. В Жигулевске, куда команда вернулась на свой стадион к своим фанатам, положение было лучше.

На 74 минуте счет открыл Василий Пьянченко - он предыдущие годы играл в Сызрани -2003. Игроку 29 лет. Сразу после этого он ушел с поля под аплодисменты болельщиков, сменил футболиста Николай Иванников.

Этот мяч стал последним в игре. Один гол - три желтые карточки - все "Акрону". Их получили Яцкий, Дудиков, Герюгов. Такова статистика игры.

Состав "Акрона": Гойло, Дудиков, Магадиев (Верхунов, 78), Садыков, Елеев, Друковский, Яцкий, Пьянченко (Иванников, 54), Герюгов (Киряков, 85), Газданов (Потапов, 65), Вахтеев.

Акрон занимает 11 место в таблице, в следующем матче команда встретится с Чертаново в кубке - 26 августа. А 30 августа команда отправится в Калининград в гости к местной Балтике.

А прямо сейчас следим, смогут ли отыграться "Крылья".