В Самарской области ищут пропавшего мальчика-инвалида

К поискам мальчика подключились полиция и волонтеры Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Сегодня утром из дома в селе Ягодное в неизвестном направлении ушел Гордей Бегун. У мальчика есть инвалидность, психические заболевания, его семья очень обеспокоена:

- Мы с ним много путешествовали, но всегда были вместе, не знаю, как он там без нас, - переживает мама подростка Фируза Ахмярова. - Из-за карантина в последнее время мы никуда не ездили, ему это не нравилось.

В последний раз мальчика видели дома вчера вечером: он умылся, лег спать, как обычно. А утром семья встала - а его уже нет.

- Мы позвонили в полицию, к розыскам подключились волонтеры, - говорит Фируза Ахмярова. - Недавно мне звонили, говорили, что видели его у храма в Подстепках, он был грязный, чумазый, стоял и слушал колокольный звон.

Но к тому моменту, когда до этого месте добрались волонтеры, мальчик уже куда-то ушел. Гордей очень общительный, может подойти и заговорить с любым незнакомцем, но способен ли найти дорогу домой, остается только догадываться.

На момент ухода из дома он, вероятно, был одет в серую кофту, синие шорты и чёрные сланцы.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 89277867849 - мама, Фируза Ахмярова, +7-927-733-31-78 - инфорг поисков "Лиза Алерт" Ольга, а также на номера 8-800-700-54-52 или 112.