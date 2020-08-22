Самарцы упустили очки дома Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Матч "Крылья Советов" - "Оренбург" завершился поражением хозяев поля. Счет игры 5 тура ФНЛ 22 августа 0:1. Первый и единственный гол гости забили в начале первого тайма, на 13 минуте. Максим Карпов ошибся и сфолил в штрафной площади на игроке Оренбурга во время атаки соперников. Это было фатальным невезением. К мячу встал Рикарду Алвеш и Фролов не смог ничего противопоставить бывшему со-клубнику.

В первом тайме до конца вел "Оренбург". За 45 минут хозяева не организовали ни одного удара в створ ворот, да и опасными атаками могли пожаловаться только горожане. Но после визита в раздевалку и разноса от Осинькина "Крылья" как будто преобразились. Весь второй тайм хозяева давили, а в последние 15 минут и вовсе обосновались у ворот соперника. На поле вышел Егор Голенков. Но и его удары, и попытки Зеффана, и прострелы Зиньковского цели не достигли.

Матч так и завершился со счетом - 0:1 на табло, команде как будто просто не хватило мастерства завершить свои же атаки. Четыре желтые у Оренбурга, одна у Крыльев Советов. И не устраивающий самарцев результат, а также 9 позиция в рейтинге. Оренбург же сейчас поднялся на 1 строчку.

Теперь "Крыльям" предстоит сыграть с Енисеем в гостях 30 авгуса, до этого фанатов ждет кубковый матч с Иртышем.

Посмотреть, каким был ход матча, можно в нашей текстовой трансляции.