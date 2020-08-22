В Самаре не поделили дорогу, а потом и подрались две автоледи

Обе дамы обратились в полицию, требуя привлечь к ответственности вторую сторону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 18 августа в районе ТЦ "Треугольник" на пересечении Московского шоссе с ул.Ново-Вокзальной в Самаре не поделили дорогу две женщины-водителя. Словесный конфликт перерос в драку, дамы сцепились, порвали друг другу одежду, после чего поехали в полицию писать друг на друга заявления.

Одна из дам заявила: из-за этой "ненормальной" у нее пропал золотой кулон на цепочке, плюс повреждены дорогие солнцезащитные очки, да и футболке конец пришел. Ущерб от "злодейки" заявительница оценила в 433,5 тысячи рублей.

Вторая сторона конфликта тоже написала заявление: у нее пропала не менее дорогая золотая цепочка с кулонам, кроме того, ей порвали дорогущий заграничный браслет – материальный вред составил 200 тысяч рублей, а в какую стоимость можно оценить моральные страдания, она еще не прикидывала.

Полицейские заявления приняли, обещали в ближайшее время достать записи с камер видеонаблюдения – с их помощью, может быть, получится понять, кто в этой истории жертва, а кто – злодейка. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.